Sinan Meydan: Türkiye, ülke kaynaklarını yabancılara teslim eden II. Abdülhamit modeliyle kurtulmaz

AKP iktidarı 18 yıldır satıyor; Sümerbank’tan Etibank’a, PETKİM’den TÜPRAŞ’a, SEKA’dan şeker fabrikalarına kadar onlarca KİT, ‘babalar gibi’ satıldı. Son olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri El Sani arasında imzalanan 10 maddelik anlaşma ile Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesi Katar’a satıldı.

Ülke kaynaklarının yabancılara satışı, 19. yüzyılda borcu borçla kapatmaya çalışan Osmanlı’dan kalan kötü bir alışkanlık. Örneğin II. Abdülhamit, limanlardan demiryollarına, madenlerden su kaynaklarına kadar her şeyi yabancılara teslim etmişti.

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Görülen o ki AKP iktidarı, bu II. Abdülhamit modelini örnek alıyor.

Türkiye, ülke kaynaklarını yabancılara teslim eden II. Abdülhamit modeliyle değil, ülke kaynaklarını yabancılardan satın alıp millileştiren Atatürk modeliyle kurtulur. Gerçek budur, gerisi Payitaht Abdülhamit!

Sinan Meydan’ın yazısı