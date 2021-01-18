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Yaramazlara biraz batar!

Sinan Meydan: 83 yıl önce Çin’e aşı gönderen bir Türkiye vardı

Bugün AKP iktidarı, Erken Cumhuriyet Dönemini yok sayan yeni bir tarih yazmaya kalksa da tarihi gerçeklerin yok edilmesi mümkün değildir.

Gerçek şu ki, Atatürk Türkiye’si 1930’lardan itibaren Ankara Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde kendi aşısını kendisi üretti. Bu dönemde Yunanistan’a, Suriye’ye, Irak’a tetenoz ve difteri serumları gönderildi. (Aksakal, s.227). Ayrıca Çin’e bir milyon kişiye, -bir habere göre- Mısır’a da 500 bin kişiye yetecek kadar kolera aşısı gönderildi.

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Gerçek şu ki, 83 yıl önce Çin’e aşı gönderen bir Türkiye vardı, 83 yıl sonra Çin’den aşı bekleyen bir Türkiye var. 83 yıl önce Çin’e aşı göndermek ‘başarı’ydı; 83 yıl sonra Çin’den aşı getirmek ‘başarı’ oldu. Gerisini varın siz düşünün!

Sinan Meydan’ın yazısı

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