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Yaramazlara biraz batar!

Sinan Meydan: ‘1921 ruhu’ saray saltanatını yıkıp cumhuriyeti kuran ruhtur

1921 Anayasası, olağanüstü savaş koşullarının 23 maddelik geçici anayasasıdır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek saray saltanatını yıkıp laik cumhuriyeti hazırlayan anayasadır. Ancak hazırlandığı koşullar nedeniyle son derece eksiktir. Cumhuriyeti kuranların yetersiz bulup 3 yıl içinde değiştirdikleri 1921 Anayasası’nın, 100 yıl sonra bugün kimilerince adeta ‘kutsal metin’ olarak sahiplenilmesi manidardır. Görülen o ki, Cumhuriyet karşıtları, anakronik bir yaklaşımla, 1921 Anayasası’nı, –ilan edildiği zamandan ve zeminden koparıp çarpıtarak- Cumhuriyete karşı bir silah olarak kullanmak istiyorlar. Ancak, ‘1921 ruhu’ dedikleri o ruh, saray saltanatını yıkıp cumhuriyeti kuran ruhtur; cumhuriyete karşı kullanılamaz.

Sinan Meydan’ın yazısı

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Kaçırılan denizciler Türkiye’de: ‘İstediğimiz yapılmazsa öldüreceğiz’ diye tehdit etmişler

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ gemisinden kaçırılan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılandı. Kaptan Mustafa Kaya, korsanların, “Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz” dediğini anlattı.