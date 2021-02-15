Sinan Meydan: ‘1921 ruhu’ saray saltanatını yıkıp cumhuriyeti kuran ruhtur

1921 Anayasası, olağanüstü savaş koşullarının 23 maddelik geçici anayasasıdır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek saray saltanatını yıkıp laik cumhuriyeti hazırlayan anayasadır. Ancak hazırlandığı koşullar nedeniyle son derece eksiktir. Cumhuriyeti kuranların yetersiz bulup 3 yıl içinde değiştirdikleri 1921 Anayasası’nın, 100 yıl sonra bugün kimilerince adeta ‘kutsal metin’ olarak sahiplenilmesi manidardır. Görülen o ki, Cumhuriyet karşıtları, anakronik bir yaklaşımla, 1921 Anayasası’nı, –ilan edildiği zamandan ve zeminden koparıp çarpıtarak- Cumhuriyete karşı bir silah olarak kullanmak istiyorlar. Ancak, ‘1921 ruhu’ dedikleri o ruh, saray saltanatını yıkıp cumhuriyeti kuran ruhtur; cumhuriyete karşı kullanılamaz.

Sinan Meydan’ın yazısı