Sinan Birdal: Soçi ve Astana biterse iktidarın Avrasyacı unsurlarının başına neler gelecek?

Erdoğan Afrika seyahati dönüşünde Rusya’yı Astana ve Soçi’ye bağlı olmamakla, anlaşmalara uymamakla suçladı ve TSK’nin İdlib’e askeri müdahale yapabileceğini ilan etti. Restleşmeler sonunda TSK ve Şam ordusu çatışmaya başladı, kan aktı.

Gerek Türk gerek Rus makamlar çatışmayı kontrollü bir şekilde tırmandırdılar.

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Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik iş birliği siyasi konularda güven arttırıcı bir unsur haline gelmemiş.

Bu durum Türkiye’nin bir süredir tartışılagelen stratejik yöneliminin tekrar Batı’ya doğru yanaştığının bir göstergesi sayılabilir mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında durduğunu açıkladı. Daha önemlisi ABD’deki Halkbank davası durduruldu! “Bundan iyisi Şam’da kayısı” diyecek olanlara işin burada kalmayacağını gösteren işaretler olduğunu hatırlatmak isterim: Bakınız Erdoğan’ın Ukrayna seyahati.

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Soçi ve Astana biterse iktidarın Avrasyacı, Üçüncü Dünyacı unsurlarının başına neler gelecek? Daha önemlisi yeni ibrikçibaşı kim olacak? Merakla bekliyoruz.

Sinan Birdal’ın yazısı