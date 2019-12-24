Sinan Aygün savcıya ifade verdi

CHP eski milletvekili, iş adamı Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li meclis üyeleri hakkında rüşvet iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Aygün, belediyenin mühürlediği, sahibi olduğu ‘Togo Kuleleri’ inşaatına ilişkin mahkemenin kendisi aleyhine verdiği kararı üst mahkemeye taşıması karşılığında okul yaptırma bedeli altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Yavaş ve üç CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Aygün, soruşturmayı yürüten savcının talebiyle, akşam saatlerinde avukatıyla Ankara Adliyesi’ne gitti. Yaklaşık bir saat savcıya ifade veren Aygün, adliye çıkışında, “Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım” ifadelerini kullandı.