Sinan Aygün CHP’den istifa etti

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan eski CHP milletvekili Sinan Aygün partisinden istifa etti.

Sinan Aygün ‘rüşvet’ iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenlemişti.

Haberi CNN Türk duyurdu.

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Aygün önceki hafta Ankara’da Eskişehir yolundaki ‘Togo Kuleleri’ olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürmüştü. İçişleri Bakanlığı da iddiaya ilişkin müfettiş görevlendirmişti. CHP’li belediye meclis üyeleri ise paranın, verilen ruhsat karşılığı yapılacak okul için istendiğini söylemişti.