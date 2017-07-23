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Sinagog saldırılarına Erdoğan ve Yıldırım’dan tepki: Doğru bulmuyoruz

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İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını Türkiye’deki Musevi vatandaşlara mal eden saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan uyarı geldi.

Fotoğraf: DHA

Mescid-i Aksa’da 14 Temmuz’da ateş açılması sonucu iki İsrail polisi öldürülmüştü. Polis, saldırgan olduğunu söylediği üç Arap asıllı İsrail vatandaşını da öldürmüştü.

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İsrail’in Mescid-i Aksa’nın girişlerine metal dedektör koymasının ardından güvenlik güçleri ile Filistinli Müslümanlar arasında çatışma çıkmıştı. Gerilim sürüyor.

Başını Alperen Ocakları’nın ve Büyük Osmanlı Derneği’nin çektiği bir grup saldırgan da İstanbul’da Neve Şalom ve Ahrida sinagoglarının kapısında eylem yapmış, sinagogdakileri tehdit etmiş, kapısına x-ray cihazı bırakmıştı.

İlk tepki Erdoğan’dan

Musevi yurttaşları tedirgin eden saldırılara karşı Körfez ülkelerine ziyareti öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tepki gösterip, “Kudüs’te yapılan hak ihlalleri Müslümanların da başkalarının hakkını ihlal etmesine asla bir gerekçe olamaz, olmamalıdır. Tepkiler hukuk çerçevesinde ve ölçülü olmak zorundadır. Başka dinlere mensup insanların ibadet hürriyetine ve ibadethanelerine halel getirmeye bizim medeniyetimizde asla yer yoktur” dedi.

‘Doğru bulmuyoruz’

Erdoğan’ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da konuyu gündemine aldı. Twitter hesabından peş peşe açıklama yapan Yıldırım şunları yazdı:

Ahrida Sinagogu’na x-ray bıraktılar: ‘Hoşgörü gösterdik, artık yeter’

Mescid-i Aksa protestoları: Üç kişi hayatını kaybetti

AA’dan suça teşvik gibi haber: İsrail’i protesto haberine sinagoga saldırı fotoğrafı

Alperen Ocakları’ndan sinagog önünde tehdit: Yarın da geliriz, içeriye giremezsiniz


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