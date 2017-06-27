Sina Koloğlu: Sony’nin Türkiye operasyonu kanal bazında tamamlanıyor

Sony Pictures Television, Türkiye piyasasına girdi. Planet kanallarının yüzde 51 hissesini aldı ve dört kanala sahip oldu.

İlk kanal dönüşümü 28 Mart’ta gerçekleşti. ‘Planet Pembe’, Sony Channel oldu. Ardından 23 Nisan’da ‘Sony Çocuk’ geldi. Peki, diğer iki kanal ne zaman devreye giriyor? SPT Türkiye Bölge Müdürü Cengiz Korkmaz’a sordum, “Eylülde ‘Sony Mutfak’ ve ‘Sony Plus’ devreye giriyor” dedi. Yani Sony’nin Türkiye operasyonu kanal bazında tamamlanıyor.

En önemli konu HD yayını olmaması. Bu durumu da sordum.

Korkmaz, içeriklerin yüksek kalitede üretildiğini hatırlattı: “Şu an elimizdeki HD içeriği sunabilmemiz için çalışmalara devam ediyoruz. Yeni sezon dönemiyle kanallarımız yayınlarına HD olarak devam edecek.” Yani sonbahardan itibaren yayınlar, HD izlenecek. Bu seyirciyi de etkileyecektir. Sony, yakın zamanda Digiturk platformunda da yerini alacak, özel bilgi.

Bu konuda daha önce kısa bir bilgi vermiştim. Cengiz Bey’e bu durumu da sordum. “Orta vadeli planlarımızda yerel içerikler üretmek var. İlerleyen zamanlarda Sony’nin kendine has yerli içeriklerini de üretmeyi planlıyoruz” dedi.

Sina Koloğlu’nun yazısı