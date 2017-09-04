Sina Koloğlu: Reytingler düşük, imajı yıpranmış bir milli takımı vatandaş izlemek istemiyor

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Ukrayna-Türkiye maçının izlenme oranları; totalde yüzde 9.71, AB’de yüzde 8.88… Bugüne kadar oynadığımız karşılaşmaların izlenme ortalaması total izleyicide yüzde 11 civarında, AB’de ise yüzde 12’ye yakın.

En çok izlenen maç, Konya’da oynadığımız Türkiye-Ukrayna maçı olmuş; total 13.7, AB 14.51. Yüzde 15’lerin üzerini İzlanda-Türkiye maçında AB yüzde 16.06’yla görmüş.

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2016 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının izlenme oranlarına baktım. Kazakistan-Türkiye maçı izlenmemiş. (Ortalama yüzde 5)

Onun dışında total ortalama, yüzde 12 AB ortalama ise, yüzde 15’i yakalıyor. Peki neden bu düşüş? Ya maç bayrama denk geldi, ya kanal maçlar için ilgi alanı değil, (TRT’de yayınlansaydı daha yüksek olabilir miydi?) ya da imajı yıpranmış bir milli takımı vatandaş izlemek istemiyor. Reytingler de takıma inanmıyor.

Sina Koloğlu’nun yazısı