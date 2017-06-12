Şin Şin’den mutlusu yok!

Tokyo’daki hayvanat bahçesinde yaşayan Şin Şin isimli panda, yeni doğan yavrusunu ‘şimdilik’ ağzında taşıyor. (Fotoğraf: Reuters)
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‘Suada’ya cami’ önerisine Topbaş’tan iki cümlelik cevap: Çalışmamız yok
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, kısa süre önce üzerindeki yapıların yıkıldığı Suada’ya cami yapılmasıyla ilgili bir çalışmaları olmadığını bildirdi.
Erdoğan, ‘sanatın özgürlüğünü’ savundu: Devlet yöneten olmamalı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, prensip olarak ‘sanatçıların devlet memuru olmasını doğru bulmadığını’ ifade ederek, devletin sanatı yöneten değil destekleyen bir konumda olması gerektiğini söyledi.
İngiltere, ‘Katar ablukası’nın hafifletilmesini istedi: Acil adımlar atılmalı
İngiltere, Katar’a ablukanın hafifletilmesini istedi.
Cumhuriyet’in başvurusuna öncelik veren AİHM, Türkiye’den savunma istedi
Cumhuriyet’in tutuklu yazar ve yöneticilerinin başvurusuna öncelik veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’den 2 Ekim’e kadar savunma göndermesini istedi.
HDP’li vekil Pervin Buldan gözaltına alındı
HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan Diyarbakır’da gözaltına alındı.