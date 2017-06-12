Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Şin Şin’den mutlusu yok!


Tokyo’daki hayvanat bahçesinde yaşayan Şin Şin isimli panda, yeni doğan yavrusunu ‘şimdilik’ ağzında taşıyor. (Fotoğraf: Reuters)

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