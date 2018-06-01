Şimşek’in tahmini: Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görebilir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun birkaç ay içinde zirveyi görebileceğini, altın hariç cari açığın ise muhtemelen zirveyi görmüş olduğunu belirtti.

Şimşek Twitter’da İngilizce yazdığı mesajında Nisan 2009’dan bu yana en düşük seviyeyi gören imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksine (PMI) atıfta bulunarak, “Son imalat PMI verisi yeniden dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor. Mal ihracatı ve turizm ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edecek, yani altın hariç cari açık zirveyi muhtemelen zirveyi gördü. Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görecek olabilir. Politika bileşimini güçlendireceğiz” dedi.

Reklam

Latest PMI print shows that rebalancing is underway. Exports of goods & tourism should remain supportive of economic activity. Hence, current account deficit, ex gold, is likely to have peaked. Inflation is looks set to peak in a couple of months. We’ll strengthen policy mix… https://t.co/KRrHQDKMNi — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 1, 2018

Son verilere göre dış ticaret açığı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.6 artarak 6.69 milyar dolara yükselirken, yılın ilk dört ayında yüzde 56.2 artışla 27.4 milyar doları buldu.

Ekonomik güven endeksiyse mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4.9 düşüşle 98.3’ten 93.5’e gerilemiş, endeks böylece yılbaşından bugüne her ay gerileyerek 14 ayın en düşüğüne gelmişti.

Reklam

Yıl sonu enflasyon tahminleri ise son dönemde TL’deki değer kaybı ve genişlemeci maliye politikaların da etkilediği beklentilerdeki bozulmaların yansıması olarak bir önceki anketteki yüzde 10.15’ten yüzde 11.50’ye yükseldi.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre yaz aylarının ortasında yıllık enflasyonun yüzde 13 bandını aşması ve 14 yılın yeni rekorunu görmesi yüksek bir olasılık.

Şimşek geçtiğimiz aylarda yağmur ve fırtınanın yaklaştığını belirterek ekonomik değerlendirmede bulunarak, iş dünyasına, “Aman borç almayın ortak alın, sermaye piyasalarına açılın. Borç bu dönemde büyük bir sorun” diye seslenmişti.