Şimşek’e göre ‘FETÖ’ ile mücadele başarılı oldu: OHAL için sebep kalmadı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ‘FETÖ’ ile mücadelenin başarılı olduğunu ve OHAL için bir sebep kalmadığını belirterek, “OHAL’in kalkması Türkiye’ye fon akışını olumlu etkileyecek” dedi.

Habertürk televizyonunda açıklamalarda bulunan Şimşek, Meclis’te muhalefet çoğunlukta olursa uzlaşma aranacağını kaydetti.

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Uygulanan parasal sıkılaştırma politikasıyla birlikte iç talep yavaşlayıp dış talebin artmasını beklediklerini dile getiren başbakan yardımcısı, böylece cari açıkta azalma enflasyonda da düşüş görülebileceğini ifade etti.

“OHAL’in kaldırılacak olması muazzam olumlu bir gelişme” diyen Şimşek, ‘FETÖ’ ile mücadelede başarılı olduğunu kaydederek “OHAL için bir sebep kalmadı” diye devam etti.

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24 Haziran’daki seçimlere de değinen başbakan yardımcısı, Meclis ile cumhurbaşkanı hükümetinin uyumlu olmasının ekonomik görünüm açısından ideal senaryo olduğunu dile getirerek, “Muhalefetin çoğunlukta olduğu Meclis söz konusu olursa uzlaşma aranacaktır” diye konuştu.

OHAL yine gelebilir, ‘FETÖ’ soruşturmalarına devam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran’da tekrar iş başına gelirlerse ilk işlerinin OHAL uygulamasını kaldırmak olacağını açıkladıktan sonra “Eğer OHAL’i gerektirecek bir durum söz konusu olursa OHAL yine gelir” demişti.

Erdoğan ayrıca, Şimşek’in vurguladığı ‘parasal sıkılaştırma politikası’na ters düşecek şekilde, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini ifade ederek 24 Haziran seçimlerinin ardından bununla mücadelenin başlayacağının sinyalini vermişti.

Diğer yandan, Adalet Bakanlığı Türkiye genelinde ‘FETÖ’den soruşturması devam eden 203 bin 518 kişi olduğunu ve 83 bin 722 kişinin mahkemelerde yargılanmasının devam ettiğini bildirmişti.