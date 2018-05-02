Şimşek ‘zamanlama manidar’ demişti: S&P ‘yeni düzenlemeler’ nedeniyle not indirmiş

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Standard&Poor’s (S&P) Kıdemli Direktörü Frank Gill, not indirimi kararının seçimle ilgisi olmadığını, hükümetin vereceği emekli ikramiyeleri ve vergi affı düzenlemesinin ‘endişe kaynağı’ olduğunu söyledi.

S&P, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye, yerli para cinsinden notunu ‘BB+’dan ‘BB’ye düşürdüğünü duyuran S&P, Türk ekonomisinin görünümününü de ‘durağan‘ olarak kaydetmişti.

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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’se karar için “Zamanlaması oldukça manidar!” diyerek, “Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu? Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış” diye konuşmuştu.

Ek mali genişleme

BloombergHT’nin haberine göre, S&P’nin not indirimine ilişkin değerlendirmede bulunan Gill, “Bizim basın açıklamamızda atıfta bulunduğumuz üzere emeklilere yapılacak ödemeler ve vergi affı gibi ek mali genişleme uygulamaları tüketimi daha da tetikleyecek” diye konuştu.

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Türkiye ekonomisinde ana itici gücün tüketim olduğunun altını çizen Gill, “Yüksek tutarlı kamu yatırımları yanında bu iki faktör (emekli ikramiyeleri ve vergi affı) aşırı ısınmanın kaynağı” dedi ve “Bu, endişe kaynağı” diye ekledi.

Başbakan Binali Yıldırım önceki günkü bakanlar kurulu toplantısının ardından, prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı düzenlemenin Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı. Seçim öncesi paket getirilmesine yönelik muhalefetten yoğun eleştiri gelmişti.