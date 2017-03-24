Şimşek umudunu 17 Nisan’a ‘bıraktı’: Güçlü bir ‘Evet’ ekonomiye hızla yansıyacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin son dönemdeki gelişmelerden etkilendiğini ancak ‘temeli sağlam’ olduğu için dayanıklılık gösterdiğini vurgulayarak referanduma işaret etti: “Güçlü bir ‘Evet’ ekonomiye, hızlı bir şekilde yansıyacak.”

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin açılışına katılan Şimşek, Türkiye ekonomisinin dış ve iç gelişmelerden etkilendiğini belirtti.

Şimşek şunları söyledi: “Son döneme baktığınız zaman da momentum kaybımız var. İş alemindeki sıkıntıların farkındayız. Esnafımızın da, işsizimizin de sıkıntılarını hissediyoruz. Ondan dolayıdır ki birçok tedbir aldık. Mesela KOBİ’ler finansmana erişsin diye, hazine garantisi getirdik. 250 milyar liralık krediye erişimin önünü açacak krediye bir paket, kredi garanti fonu üzerinden çok önemli bir düzenleme yaptık.”

Referandum için, “16 Nisan kim ne derse desin sonuçta önemli bir gün” diyen başbakan yardımcısı şöyle devam etti: “Milletimiz bir karar verecek. Bu belirsizlik aradan çıkınca ekonomi ile ilgili aldığımız tedbirler daha güçlü bir şekilde iş görecek, Yaptığımız vergi indirimleri bazı sektörlerde canlanma getirdi. Bu önemli; ama, momentum anlamında inanıyorum ki 17 Nisan’dan sonra belirsizlik azalacağı için daha güçlü bir momentum. Bir de yetmez bu tabii sadece mevcut durumu idare etmek için tedbir yeterli olmaz.”

Güçlü bir ‘Evet’in Türkiye’nin önünü açıp reformlara hızla odaklanılmasını sağlayacağını savunan Şimşek, “İnanıyorum ki ekonomiye hızlı bir şekilde yansıyacak” dedi.