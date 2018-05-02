Şimşek, S&P’nin not kırma zamanını ‘manidar’ buldu: Reform yapacaktık

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Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kredi notunu düşüren uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) için “Zamanlaması oldukça manidar!” dedi.

Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu ‘BB’den ‘BB-‘ye, yerli para cinsinden notunu ‘BB+’dan ‘BB’ye düşürdüğünü duyuran S&P, Türk ekonomisinin görünümününü de ‘durağan‘ olarak kaydetmişti.

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S&P’nin daha önce Türkiye’nin kredi notunu ağustos ayında gözden geçirmeyi planlanladığını ve kuruluşun ‘açıkça bu kararını öne aldığının görüldüğünü’ belirten Şimşek, “Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu” diye sordu.

1/5 S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu? — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 2 Mayıs 2018

Şimşek, S&P’ye yönelik eleştirilerini Twitter’dan paylaştı.

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‘Analiz yetersiz’

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.

S&P’nin analizi de yetersiz.

– Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.

– Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.

– Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.

‘Cari açıktaki artış sınırlanacak’

Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;

– Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.

– Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.

– Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.

‘Seçimden sonra reform yapacağız’

Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.

– Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

– Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.

– Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız.

‘Önemli gelişmeler var’

5/5 Belirsizlikler azalıyor. – Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.

– Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.

– AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 2 Mayıs 2018

Belirsizlikler azalıyor.

– Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.

– Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.

– AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var.

S&P neden not düşürmüştü?

S&P not düşürmeye gerekçe olarak enflasyon görünümünün bozulması, makro ekonomik dengesizliklerinin artması, TL’deki değer kaybı ve volatiliteyi gösterdi. Türkiye’nin mali pozisyonunun zayıfladığı ve ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.

Türkiye’nin dış finansman koşulları ve Türk Lirası’nın konumunun daha da bozulması, özel sektörün hassaslaşması durumlarında ülkenin kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunan Standard&Poor’s, notun tekrar yükselmesi için gerekli koşulları da şöyle açıkladı: Enflasyon oranının yüzde 5 hedefine yaklaşması ve ekonominin dış pozisyonunun sürdürülebilir şekilde düzelmesi.