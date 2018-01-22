Şimşek ‘rahatlatma’ çabasında: Harekatın ekonomiye etkisi son derece sınırlı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TSK’nın düzenlediği Afrin harekatının ekonomiye etkisinin ‘son derece sınırlı’ olacağını savundu.
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üçüncü gününe girerken, Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Şimşek, “Yatırımcı rahat olsun, operasyon meşru” dedi.
Şimşek şöyle devam etti: “Piyasalara mesajım bunun (Afrin harekatı) bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı, bütçemiz güçlü mali alanımız çok. Önümüzdeki dönemde hem mali disiplini koruyacağız, hem de reform yapacağız.”
Hükümet harekatın uluslarası hukukta yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını belirtiyor.
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