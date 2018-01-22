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Yaramazlara biraz batar!

Şimşek ‘rahatlatma’ çabasında: Harekatın ekonomiye etkisi son derece sınırlı

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TSK’nın düzenlediği Afrin harekatının ekonomiye etkisinin ‘son derece sınırlı’ olacağını savundu.

Fotoğraf: Reuters

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ üçüncü gününe girerken, Ankara’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Şimşek, “Yatırımcı rahat olsun, operasyon meşru” dedi.

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Şimşek şöyle devam etti: “Piyasalara mesajım bunun (Afrin harekatı) bütçeye ekonomiye etkisi son derece sınırlı, bütçemiz güçlü mali alanımız çok. Önümüzdeki dönemde hem mali disiplini koruyacağız, hem de reform yapacağız.”

Hükümet harekatın uluslarası hukukta yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını belirtiyor.

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