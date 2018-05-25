Şimşek MB’nin ‘duruşu’nu anlattı: Gerekeni yapacak, piyasalarla inatlaşmayacak

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın hamleleriyle ilgili olarak, “Merkez Bankası’nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Ne gerekiyorsa yapacaktır. Hükümetimizin tam desteğine sahiptir. Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak” dedi.

Şimşek, NTV yayınında konuştu.

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Şimşek, Merkez Bankası’nın dövize yönelik adımlarının piyasaya etkisiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen akabinde piyasaların normalleşmesi bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya oturması zaman alıyor. Etkisi sınırlayan dün birkaç etken oldu. Bunlardan biri Halkbank’a ilişkin asılsız iddialar. Halkbank bunu yalanladı. Halkbank’a ilişkin bir karar yok. Bunlar uydurma. Halkbank’a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber. Merkez Bankası’nın spekülatif saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir. Merkez Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır. Hükümetimizin tam desteğine sahiptir. bunun altını çiziyorum.”

‘Para politikasının tepkisi zaman aldı’

ABD’de uzun vadeli faizlerin hızla artarak ‘kritik eşik’ olarak nitelendirdiği yüzde 3’ü aştığını aktaran başbakan yardımcısı, dövizdeki dalgalanmaya bunun da etkisi olduğunu söyledi.

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Şimşek şöyle devam etti: “Türkiye’yi olumsuz anlamda ayrışmasına sebep olan gelişmeler var. Seçim arifesindeyiz. Maliye politikasına ilişkin endişeler var. Mali disiplin konusundaki tereddütler yersizdir. Para politikasının tepkisi zaman aldı. Bunlar da güven kaybında etkili oldu. Merkez Bankası güçlü bir tepkiyle aslında bağımsız olduğunu gerektiğinde gerekeni yapacağını ortaya koymuştur.”

‘Gündemde vergi artışı ya da yeni vergi artışı yok’

‘Türkiye’ye özgü jeopolitik sorunlar ve seçim atmosferi’nin kısmen etkili olduğunu söyleyen Şimşek, “Bünyemiz iddia edildiği gibi zayıf değildir. Benzer durumları 2006, 2014’te yaşamışız. Türkiye çok ciddi şekilde seçim sonrası pozitif bir şekilde ayrışacak. Merkez bankamız çok güçlü bir tepki vermiştir, gerekirse ilave tepki verecektir. Endişeleri gidermek için de yatırımcılarla diyaloğa gireceğiz. 1-2 hafta içinde bunun da güçlü yansımasını göreceğiz” dedi.

‘Kur rejimi’nin değişmeyeceğini ve bu konunun hiçbir zaman gündeme gelmediğini aktaran başbakan yardımcısı, sözlerine şöyle devam etti: “Para politikasında normalleşme, sadeleşme süreci devam edecek. Mali disiplin devam edecek. Gündemde vergi artışı ya da yeni vergi artışı yok.”

‘Halkbank haberi uydurma’

Şimşek, eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de yargılandığı Halkbank için, “Halkbank’a ilişkin bir karar yok. Halkbank’a 49 milyar dolar ceza verileceği uydurma bir haber” dedi.