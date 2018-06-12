Şimşek isim vermek istemedi: Bazı şirketler 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ABD’de altın rezervi bırakmadığını belirtirken, ismini vermek istemediği bazı şirketlerin yurt dışında şirket aldığını söyledi.

Hazine’nin garanti ettiği altyapı projeleri kapsamında özel sektöre borçların 13.8 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Şimşek, “O da çok cüzi bir rakam” dedi.

Reklam

Fox TV canlı yayınına katılan Şimşek, Türkiye’nin yeni dönemde elini şoklara karşı daha dirençli hale getirmesi gerektiğini belirterek, en büyük önceliklerinin enflasyon ile mücadele ve cari açığın düşürülmesi olduğunu söyledi.

“Şu ana kadar reformlar yaptık ama enerjimizi önemli ölçüde teröre harcıyoruz” diye konuşan Şimşek, ‘son bir kaç yıldır Türkiye’nin başına gelmeyen felaket kalmadığını’ savunarak, bunların Türkiye algısına olumsuz yansıdığını, bu sebeple fon akışının aksadığını kaydetti. Doğrudan yatırımların da azaldığını belirten Şimşek, “OHAL’i inşallah kaldıracağız” dedi.

Reklam

20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL bugüne kadar üç aylık dilimler halinde yedi kez uzatılmıştı.

‘Daha makul büyüme politikası’

Şimşek, para politikasında sadeleşmenin sağlanmasıyla birlikte finansal koşulların sıkılaştığını ve bu sıkılaşmanın yılın ikinci yarısında iç talebi törpüleyeceğini belirterek, daha makul bir büyüme politikası öngördüklerini söyledi.

Şimşek’in açıklamaları dün açıklanan ilk çeyrek ekonomik büyüme verisini izliyor. Ekonomi ilk çeyrekte iç tüketim ağırlıklı yüzde 7.4 büyürken, yatırımların pozitif, net ihracatın ise negatif katkısı dikkat çekici boyuta ulaştı.

Şimşek yaptığı açıklamada, “Para politikasında normalleşme sağlandı… Orada önemli bir adım attık onu düzelttik. Bu finansal koşulların sıkılaşması (anlamına geliyor), yılın ikinci yarısında iç talebi törpüleyecek. Şu anda turizm canlı, dış talep canlı. Bu bize yardımcı olacak, daha makul daha sürdürülebilir bir büyüme patikası öngörüyoruz” dedi.

Özel sektöre garanti 13.8 milyar dolar

Büyük şirketlerin borç yapılandırması hakkındaki soruya cevap veren, Şimşek bankacılık sektöründe yapılandırılan kredilerin toplam kredilere oranının yüzde 3.8 olduğunu ifade ederken, “İsim vermek istemiyorum ama bazı şirketler 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış” diye de ekledi.

Başbakan yardımcısı, Hazine’nin garanti ettiği altyapı projeleri kapsamında özel sektöre borçların 13.8 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, “O da çok cüzi bir rakam. Milli gelirin 850 milyar dolar olduğunu düşünürseniz düşük bir rakam” diye konuştu.