Şimşek ‘Halkbank konusu’nu açtı: ABD farklı boyutlara çekerse cevabı farklı olur

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD’deki ‘Atilla davası’yla ilgili olarak, “(Halkbank konusu) farklı boyutlara çekilecekse cevabı farklı olur” diye konuştu.

Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili görülen davada ABD’yi dolandırmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (İran’a uygulanan ambargo) delmek, bankacılık sisteminde sahtekarlık, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık, kara para aklama, yasa dışı işlere bilinçli olarak göz yummak suçlarını defalarca işlemekten tutuklu olarak yargılanmış, jüri tarafından kara para aklama dışındaki beş suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

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Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak için Davos’ta bulunan Şimşek, Bloomberg HT’nin canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

ABD’deki davayla ilgili Halkbank yetkililerinin Amerikan Hazinesi ve Amerikan Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içinde olduğunu ifade eden Şimşek, “Eğer bu konu teknik ve ekonomik çerçeve içinde kalacaksa zaten sorun olmaz, farklı boyutlara çekilecekse cevabı farklı olur” dedi.

‘Afrin operasyonunun etkisi sınırlı olur’

Şimşek hükümetin ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon ve dış ticaret gibi konulardaki hedefleri hakkında özetle şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa (korumacılık eğilimi anlamında) hala kurala dayalı, dışa açık, dolayısıyla ticaretimiz anlamında bir sıkıntı görmüyorum.

* (Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda) orta vadede iyimserim ama kısa vadede Avrupa rasyonel davranmıyor.

* Almanya’yla iyi bir diyalog içerisindeyiz, Hollanda ve Avusturya’yla da umarım pozitif trende girer.

* Gümrük Birliği’nin genişletilmesi orta vadede bizim de menfaatimize.

* Afrin operasyonunun ekonomiye etkisini sınırlı görüyorum, bizim mali alanımız çok güçlü.

* Türkiye’nin maliye politikası çapası güçlü şekilde devam edecek, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

* Bütçe konusundaki hassasiyetimiz devam edecek, ikiz açık vermek istemiyoruz.

‘2018’den de umutluyum’

* İstihdam 2018 büyümesini olumlu etkileyecek çünkü iç talebi olumlu etkileyecek.

* Reform yapacağız, 2018’den de umutluyum, Türkiye’nin mali alanı var ufak tefek gelişmelerin etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum ama Türkiye’nin bünyesini daha da güçlendirmemiz lazım.

* 2017’de yüzde 7’nin üzerinde büyüme olacak, baz etkisi yükseldi, herhangi dış şokla karşılaşmazsak güçlü büyüme patikasının süreceğini düşünüyorum, yüzde 4’leri muhafazakar tahmin olarak görüyorum.

* Enflasyon geçen sene kur şokunun etkisiyle öngörülerin ötesine taşındı, iç ve dış şoklarla TL değer kaybetti.

* Türkiye şokları geride bırakıyor, yeni öngöremediğimiz bir şey çıkmazsa inanıyorum ki oradan etki sınırlı olur.

* İkinci olarak gıda kaynaklı oynaklık ve enflasyonist süreç var; orada birçok tedbir aldık, almaya da devam edeceğiz.

* Üçüncü olarak vergilerin etkilediği fiyatlar var, geleneksel olarak mali disiplini öncelediğimiz için o konuda tereddüt göstermedik.

‘Enflasyon sorunu var’

* Bu sene o konuda (enflasyonu yükseltmeyecek mali tedbirler) büyük hassasiyet göstereceğiz, hatta eğer imkan olursa onu belki aşağı çekecek nasıl tedbirler nasıl alırız ona bakıyoruz.

* Elimizde bir enflasyon sorunu var, bunu önemsiyoruz, enflasyonla mücadelede kararlıyız.

* Türkiye’nin bu tür şoklara, haber akışına, risklere karşı dayanıklılığını artıracağız.

* Tarihi olarak bakınca Türkiye 1-2 yıl net altın ithalatçısı sonra ihracatçıya dönüşüyoruz demek ki alıyoruz işliyoruz satıyoruz işin o boyutu önemli.

* Ama altın ithalatının geçen sene neden yüksek olduğunun analizini tabii ki TCMB yapacak, enflasyona karşı da belki bir kendini korumaya alma çabası olabilir, bakmak lazım.

* 2019 sonrasında da güçlü bir şekilde sektörel yapısal dönüşümü tamamlayacağız onunla birlikte Türkiye’nin tüm dış ticaret anlamında dar boğazlar geride kalacak.

* Enflasyon düşük tek haneye inecek, bunu başaracağız; reformlar konusunda da iddialıyız.

* Şu anda harıl harıl mutfakta reformları pişiriyoruz ve güçlü şekilde devreye koyacağız.

* TCMB’nin esas görevi fiyat istikrarıdır, biz bir ekibiz, tabii ki TCMB’nin araç bağımsızlığı var, biz güçlü destek vermeye devam edeceğiz maliye politikası olarak.

* Enflasyonu aşağı çekme konusunda güçlü irade ortaya koyacağız, yurtdışı kaynak çekmede çabalarımız var.