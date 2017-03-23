Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Şimşek ‘güvence verdi’: Türkiye’nin Avrupa standartlarına ulaşma isteği güçlü

 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Avrupa standartlarına ulaşma isteğinin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

‘Ak Saray’da düzenlenen toplantıda dün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde ilişkilerin iyice gerildiği Avrupa’ya şöyle seslenmişti: “Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor. Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa’yı özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.”

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a konuşan başbakan yardımcısı, Türkiye ve Avrupa’daki seçim kampanyalarından sonra söylemlerin tekrar sakinleşeceğini ve olumlu bir gündeme geri dönüleceğini umduğunu söyledi.

Türkiye’nin son dönemde Avrupa’ya gösterdiği tepkinin ‘Batı’dan uzaklaşılıyormuş gibi algılandığını’ ve bunun üzücü olduğunu kaydeden Şimşek, Türkiye’nin Avrupa standartlarına ulaşma isteğinin güçlü olduğunu kaydetti.

Şimşek, son olarak bakanların mitinglerin Avrupa’da engellenmesini değerlendirdi: “AB’de bile yasaklanmış olan PKK gösteri yapabilirken bizim konuşturulmamamız anlaşılabilir bir tutum değildir.”

Gerekçe ‘Erdoğan’ın sözleri’: Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB elçisini çağırdı

Erdoğan’dan Avrupa’ya ‘uyarı’: Böyle devam ederseniz hiçbir Batılı sokağa adım atamaz

Çelik’ten AB üyeliğine ‘set çeken’ Hahn’a: Kendisini sömürge komiseri sanmasın

Erdoğan, AB kapısına ‘sürgü çekti’: 16 Nisan’dan sonra konuşacağız, bitti o işler

Avrupa Komisyonu da inanmıyor: Türkiye’nin üyeliği giderek gerçek dışı olmaya başladı

Merkel’in partisine göre ‘bu kadarı yeter’: Erdoğan ve hükümeti Almanya’da istenmiyor

Almanya dışişleri bakanı: Türkiye AB üyeliğine hiç bu kadar uzak olmamıştı

Merkel ‘yaka silkti’: Türkiye’yle provokasyon yarışına girme niyetim yok

Çavuşoğlu dozu artırdı: Nazi döneminde bile böyle bir uygulama olmadı

Merkel ve Hollande’dan Erdoğan’a ortak ‘Nazi’ tepkisi: Kabul edilemez

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...