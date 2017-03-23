Şimşek ‘güvence verdi’: Türkiye’nin Avrupa standartlarına ulaşma isteği güçlü

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Avrupa standartlarına ulaşma isteğinin güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

‘Ak Saray’da düzenlenen toplantıda dün konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde ilişkilerin iyice gerildiği Avrupa’ya şöyle seslenmişti: “Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor. Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa’yı özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.”

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’a konuşan başbakan yardımcısı, Türkiye ve Avrupa’daki seçim kampanyalarından sonra söylemlerin tekrar sakinleşeceğini ve olumlu bir gündeme geri dönüleceğini umduğunu söyledi.

Türkiye’nin son dönemde Avrupa’ya gösterdiği tepkinin ‘Batı’dan uzaklaşılıyormuş gibi algılandığını’ ve bunun üzücü olduğunu kaydeden Şimşek, Türkiye’nin Avrupa standartlarına ulaşma isteğinin güçlü olduğunu kaydetti.

Şimşek, son olarak bakanların mitinglerin Avrupa’da engellenmesini değerlendirdi: “AB’de bile yasaklanmış olan PKK gösteri yapabilirken bizim konuşturulmamamız anlaşılabilir bir tutum değildir.”