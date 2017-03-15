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Şimşek güvence verdi: Hollanda’yla ekonomik alanda sorun yok ve olmayacak

 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, krizin odağındaki Hollanda’yla ekonomik ilişkilerde sorun olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Çavuşoğlu Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemiş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Hollanda’ya herhangi bir ekonomik yaptırımın söz konusu olmadığını duyurmuştu.

Bakanlar Kurulu’nun alınan diplomatik yaptırımları açıklayan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ekonomiye değinmemişti.

Kurtulmuş, dün katıldığı CNN Türk yayınında ise ekonomik yaptırımların da getirilebileceğini belirterek, “Bu işi telafi etme sürecine gireceklerini umuyoruz. Hiçbir şekilde yapılan bu barbarlığı, gaddarlığı sineye çekecek değiliz” demişti.

‘En ufak bir sorun yok ve olmayacak’

Türkiye-Ukrayna İş Forumu’nun açılışına katılan Şimşek’e Hollanda’ya ekonomik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı soruldu.

Şimşek soruyu şöyle yanıtladı: “Ne Hollanda halkına ne de iş alemine yönelik herhangi bir sorunumuz yok. Sorun, Hollanda hükümetinin demokrasiyle, Avrupa’nın ilkeleriyle, değerleriyle uymayan tutum ve davranışlarıdır. Çok açık ve net olarak ifade edildi. Gerek Hollanda halkıyla gerekse ticaret erbabıyla en ufak bir sorun yok ve olmayacak.”

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