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Yaramazlara biraz batar!

Şimşek de şaşkın: Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk

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Dövizdeki yüksekliği değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk” dedi.

Fotoğraf: Reuters

NTV kanalında canlı yayına katılan Şimşek, 2017’deki referanduma rağmen Türkiye’nin mali disiplinini koruduğunu savunarak, “Şu yapılır bu yapılmaz onu değerlendirmem doğru olmaz. Altını net olarak çizmek istiyorum. Çok net bir performansımız var. Seçimler referandumlar gibi konulara rağmen Türkiye borcun milli gelire oranını yüzde 70’lerden yüze 28’lere çekmiştir” diye konuştu.

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24 Haziran seçimlerinden sonraki döneme işaret eden Şimşek, yeni hükümet kurulduktan hemen sonra reformlar öne alınarak başlangıç yapılabileceğini söyledi.

Türkiye’de bir cari açık sorunu olduğunu kabul eden Şimşek, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketlerin döviz açığı var. Bu yeni bir husus değil. Normal şartlar altında kendi benzerlerine oranla kendi grubundaki ülkelerle yarış içinde olduğu ülkelerle çok daha hızlı büyüyorsanız arayı kapatıyorsanız, para biriminizin değerlenmesi lazım. Bu ekonomide güçlü bir teori. Yıl sonuna oranla enflasyonda 1,7 puanlık bir düşüş var, daha fazla düşüş bekliyorduk, lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk.”

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