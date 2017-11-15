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Şimşek ‘çok rahat’: Sıkıntılı dönemin sonundayız, ekonomi güçlenecek

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin hızla normalleştiğini savunarak “Biz sıkıntılı dönemin sonundayız, başında değiliz. Türkiye hızla normalleşiyor, ekonomisi güçlenecek” dedi.

Fotoğraf: DHA

Şimşek, İstanbul’da yapılan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

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Türkiye’nin bütün sıkıntılara rağmen güçlü bir şekilde büyüdüğünü söyleyen Şimşek, “İyi bir yol haritası ve güçlü çabalar var. Türkiye geçen sene yaşadığı felaketlere ve yakın coğrafyamızda olup bitenlere rağmen güçlü büyümesini devam ettirebiliyor. Doğru tepkiler verip, tekrar ekonomiyi rayına koyabiliyor” diye konuştu.

‘Türkiye AB’nin iki, üç katı hızla büyüyor’

Türkiye’nin ‘gerçeğinin’ yurt dışındaki ‘algısından’ çok daha iyi olduğunu savunan başbakan yardımcısı, Almanya ve ABD’yle yaşanan sorunların aşıldığını, kalan sorunların da çözüleceğini söyledi.

Şimşek şöyle devam etti: “Kısa vadede konuşmuyorum, uzun vadede konuşuyorum. Şu anda Türkiye AB’nin iki, üç katı hızla büyüyor. Yani Türkiye Avrupa ile arasını kapatıyor. Reel olarak yakınsama içerisinde. Şu anda devletin toplam borcunun milli gelire oranı bürüt yüzde 28 buçuk. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran ortalama yüzde 47.”

İşsizlik 10.7, enflasyon 11.2, dolar 3.80; ekonomi bakanı: Ekonomimiz coştu

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