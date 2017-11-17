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Şimşek: Batı’yla sorun yaşanma ihtimali, ekonomiyi olumsuz etkileyebilir

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinde sorun yaşanacağına ilişkin algının ekonomideki ‘olumlu momentumu’ olumsuz etkileme ihtimali olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre ekonomiden sorumlu Şimşek, İnsani Finans Zirvesi’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin Batı dünyasında sıkıntı yaşayacağına dair ihtimaller üzerinden döviz piyasasında yaşanan oynaklığın ekonomideki olumlu momentumu bir miktar olumsuz etkileme ihtimali var. Bunu çok hızlı ölçüde aşarsak ki aşacağımıza inanıyorum, inanıyoruz ki bu iddiaların temeli yoktur. Geçmişe dayalı kurgular üzerinde hikayeler üretiliyor, Türkiye hızlı bir şekilde bunu aşar. Ortadoğu’da işler daha kötüye gitmiyor, Türkiye batıdan kopmuyor; maalesef Türkiye normalleştiği bir dönemde negatif hikayelerle kur üzerinden enflasyonist bir sürece girdi.”

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Şimşek enflasyon, bütçe açığı ve bankacılıktaki sorunları kabul etti: “Enflasyon çift hanede, biz bu sorunu önemsiyoruz, kayıtsız değiliz; TCMB bu duruma kayıtsız kalmadı, kalmayacak.  Türkiye’nin bütçe açığında 2017’de bir miktar kötüleşme var ancak duruşu sağlam. Bankacılık sektörü sağlam bir tek mevduat kaynak yetersizliği var. Burada da yoğun çaba içindeyiz.”

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