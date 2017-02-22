Şimşek ‘başkanlığı’ böyle savundu: Mevcut sistem çok ciddi sıkıntılara gebe

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine geçilmediği takdirde mevcut sistemin ‘krizlere gebe’ olduğunu öne sürdü.

Bursa’da bir toplantıda konuşan Şimşek, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda alınan kararın kritik olduğunu belirterek, “Vatandaşımız anayasa değişikliği paketinin içeriğini öğrendikçe çok güçlü bir şekilde destek vereceklerdir” dedi.

Referandumda “Değişiklik olmazsa olmazdır” diye bakılması gerektiğini savunan Şimşek, “Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir. Bugün aynı partiden cumhurbaşkanı, hükümet ama ileride bu sistem devam ederse çok ciddi sıkıntılara gebedir” diye konuştu.

Referandumun ekonomi açısından önemine dikkat çeken Şimşek, “Ortalama 5 yıllık bir perspektifle baktığınız zaman, ömrü 18 ay olan hükümetler var. Böyle hükümetler takdir edersiniz ki uzun vadede düşünüp, yapısal sorunları çözüp Türkiye’yi çok daha güçlü bir şekilde küresel rekabette zor taşır. Ortalama ömrün bu kadar kısa olduğu bir hükümet yapısıyla” dedi.