Şimşek, AB’nin ilk kez siyasi gerekçeyle mali kesinti yapmasını ‘anlamlı bulmadı’

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Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye ayırdığı fondan ilk kez siyasi gerekçeyle kesinti yapmasını ‘anlamlı bulmadı.’

AB, 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarda 105 milyon avro kesintiye gidilmesini kararlaştırmıştı.

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Bu yaptırım, birliğin Türkiye’ye yönelik siyasi gerekçeyle yaptığı ilk kesinti olması açısından da önemli. AB, Türkiye’ye uzun zamandır başta basın özgürlüğü konusunda eleştiriler yöneltiyor.

Anlamlı bulmadı

Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ise AB’nin kesintisini pek de anlamlı bulmadı.

AA’nın haberine göre Kanal 7’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Şimşek, “Bir şey değil, haber etkisi çok kötü ama kendisi hiç anlamlı değil” dedi.

Türkiye’nin 2018’de muhtemelen küresel sistemden en az 18 milyar avroluk kaynak bulacağını aktaran bakan, “Bu 180 milyar avronun içinde 105 milyon avrodan bahsediyorsunuz” diye konuştu.

‘Spekülatif haberler’

Şimşek, Türkiye’nin hiçbir zaman Avrupa’dan gelecek kaynağa, yardıma sırtını dayamadığını, böyle bir beklentisinin olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Biz zaten uluslararası piyasalarda hakkımızla, saygınlığımızla, şirketlerimizin, Hazine’nin ortaya koyduğu performansıyla, kaynak noktasında bugüne kadar sorun çekmedik. Şimdi bu üretilen spekülatif nitelikli haberler ortamla uyumlu olduğu için bizi etkilemeye başladı.”