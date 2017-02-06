Simon Kjaer için ‘sorun yok’: Şenol Güneş’e ‘Biraz saygı göster’ dedim, futbolun içinde bunlar var 

Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettikleri maçın devre arasında siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş’le aralarında yaşanan olay için, “Futbolun içinde bunlar olabiliyor. Benim için sorun yok” dedi.

‘Türkçe bir şeyler söyledi, anlamadım’

Kjaer, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada olayı şöyle anlattı: “İçeriye girerken Robin van Persie’ye bir şeyler söylüyordu. Robin’in önüne geçtim. Ben önüne geçince bağırmaya başladı. ‘Biraz saygı göster’ dedim. Bana Türkçe bir şeyler söyledi. ne dediğini anlamadım. Bana göre benim tarafımdan ona karşı bir saygısızlık yoktu. Zaten devre arasından sonra ona elimi uzattım tokalaşmak istedim ama elini uzatmak istemedi. Ben sakin bir insanım. Futbolun içinde bunlar olabiliyor. Bunlar duyguların dışavurumudur. Futbolun içinde bunlar var. Bu oyunu zaten bu yüzden oynuyoruz. Bu duyguların birikimiyle oynuyoruz. Benim için sorun yok.”