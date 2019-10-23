‘Simit’in Oxford Sözlük’e girmesinden sonra İzmirliler ‘gevrek’ için harekete geçti

‘Simit’ kelimesinin Oxford İngilizce Sözlük’e girmesinden sonra İzmir’deki üreticiler ‘gevrek’ kelimesinin de bu sözlüğe girmesi için çalışma başlatacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de sokakta yenen en ucuz ve en sevilen şeylerin başında gelen ‘simit’ Oxford İngilizce Sözlük’e ‘Türkiye menşeili, genellikle pekmeze batırılan ve susam tohumlarıyla kaplanan bir tür ekmek’ tanımıyla eklendi.

Reklam

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Erişen, gevrek ile simit arasındaki farkı açıklarken, gevreğin de Oxford İngilizce Sözlük’e girmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

Yapılışından dolayı gevrek ve simit arasında fark bulunduğunu anlatan Şükrü Erişen şöyle konuştu: “İstanbul dilinde simit olarak alışkanlık oluşmuş. İzmir ise gevrek diyor. Yapılışı da yöresel olarak da farklı. İzmir çıtır gevreği seviyor. Gevrek hamurunu yoğurduktan sonra 5- 10 dakika bekletiriz. Bunu bağladıktan sonra sıcak pekmezli kazana atarız. Daha sonra susama atarız. Burada şeklini verdikten sonra fırına atarız. Odun ateşinde pişirilir. Simidin hamuru ise gevreğe nazaran daha yumuşak. Soğuk suya atılır, soğuk sudan çıktıktan sonra susama atılır. Sonra tavaya dizilir ve fırına atılır.”

Erişen şöyle devam etti: “Gevreğin de o sözlüğe girmesi için çalışmalarımız var. İşin başındayız. Öncelikle Ege’ye has bir ürün olduğuna dair patentini alacağız. Daha sonra çalışmalarımızı hızlandıracağız.”

Reklam

Erişen, İzmir’de en çok gevreğin tüketildiğini de aktardı.

İzmirliler: Biz gevrek demeye devam edeceğiz

İzmir’de yaşayan Yener Savaş, simidin daha fazla bilindiğini ancak gevreği sadece İzmirlilerin bildiğini belirtti. Bu nedenle simidin Oxford Sözlük’e girmesinin doğal olduğunu ifade etti.

Kendileri için bu ürünün adının gevrek olduğunu söyleyen İzmirli Nilgün Soylu da “Bu bize göre gevrek, simit değil. O nedenle gevreği çok seviyoruz. İzmir’in gevreği ve boyozu harika” dedi. Muazzez Tüzün ise “İzmir gevreği İstanbul simidinden çok farklı. İzmir gevreği çok daha güzel. Bence sözlüğe İzmir gevreği girmeliydi” diye konuştu.

Yüksel Çelik isimli vatandaş ise “Burada gevrek ama İstanbul’da simit. Her yerin bir ürünü var. Yerine göre hepsinin tadı başka. Burada yaşıyorum ve en çok gevrek tüketiyorum” derken, Nermin Yıldızoğlu da “İstanbul’un simidinin lezzeti daha farklı. İzmir gevreğinin çok farklı. Biz İzmirli olarak gevrek diyoruz. Gevrek demekten vazgeçmeyeceğiz. Dünya isterse simit desin, biz gevrek demeye devam edeceğiz” diye konuştu.