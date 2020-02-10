Simit satan çocuğun arabasına el koymak isteyen zabıtaya kızan esnaf tüm simitleri satın aldı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde simit satan bir kişinin arabasına el koymak isteyen zabıta memurlarına vatandaşlar engel oldu. Çevrede bulunan bir esnaf, bütün simitleri satın alarak zabıtaların arabaya ve simitlere el koymasının önüne geçti.
Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Dört zabıta memuru cadde üzerinde el arabasıyla simit satan 18 yaşındaki gence müdahale etmek istedi. Arabaya el koymak isteyen zabıtalara vatandaşlar tepki gösterdi.
Gerginlik sürerken bir esnaf, “Alamazsınız’ diye zabıtalara çıkıştı. El arabasını zabıtaların elinden alan esnaf, arabadaki tüm simitleri satın aldığını söyleyip seyyar satıcıya parasını verdi.