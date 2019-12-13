Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesi Ziraat Girişim’e devrediliyor

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu’na başvuruda bulundu.

Fotoğraf: Simit Sarayı

Rekabet Kurumu’nun sitesindeki açıklamaya göre işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi’ne devredilecek.

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Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı’nın sermayesindeki payların toplam yüzde 51’ini elde etmiş olacak.