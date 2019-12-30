Simit Sarayı: Ziraat Girişim’le görüşüldü, ortaklık söz konusu değil

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, şirketin belli oranda payının devri için Ziraat Girişim Sermayesi ile yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulduğunu, ancak gelinen aşamada ortaklığın söz konusu olmadığını belirtti.

Fotoğraf: Simit Sarayı

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın, Simit Sarayı’nın yüzde 51 hisessini devralması için önceki hafta Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunulmuştu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen günlerde Malezya gezisi sırasında gazetecilere bunu tasvip etmediğini söylemişti.

‘Görüşmeler yapıldı’

Kavukçu, yazılı açıklamasında gelinen son aşamada ortaklığın söz konusu olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “2019’un son günlerinde gündeme gelen haberlerle ilgili olarak günümüzde şirket büyütmek için girişim sermayesi ortaklıkları en önemli yollardan biridir. Simit sarayının ön koşulu her zaman ağırlık hisselerinin ve markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Ziraat Girişim Sermayesi ile yatırım ortaklığına dair görüşmeler yapılmıştır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na hisse devri için Rekabet Kurumu’na başvuru da Simit Sarayı tarafından yapılmıştır ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır.”

‘500 milyon dolar borcu yok’

Basında, Simit Sarayı’nın borçlarına ilişkin yer alan ifadelerin de gerçeği yansıtmadığını belirten Kavukcu, “Şirketimizin 500 milyon dolar borcu yoktur. Bütün bankalara olan nakdi ve gayri nakdi borcumuz bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir” dedi.

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Simit Sarayı’nın 2018 cirosunun 1.1 milyar lira olduğunu belirten Kavukcu şu ifadeleri kullandı: “Bu ölçekteki bir marka, özkaynaklarıyla büyümesinin yanı sıra, oluşturduğu katma değer ve kredibilite göz önünde bulundurulduğunda, büyüme potansiyelini değerlendirmek üzere banka finansman desteği almıştır. Ancak bu rakam, basında çıkan haberlerin çok daha altında, bu ölçekteki bir şirket için makul seviyelerde olmuştur.”

Bin mağazaya ulaşmayı öngörüyor

Kavukcu, Simit Sarayı’nın 2020 yılında büyümesini sürdüreceğini belirterek, anlaşması yapılmış olan 150 mağazanın kısa sürede faaliyete başlayacağını ve bunlara yeni anlaşmaların da ekleneceğini söyledi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Simit Sarayı 25 ülkeye yaptığı yatırımlar için Turquality kapsamında son altı yılda toplam 23.2 milyon liralık destek alırken; şirket şu anda imzalı franchise adayları ile birlikte beş yıl içerisinde bin mağazaya ulaşmayı öngörüyor.