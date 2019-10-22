Simit, Oxford İngilizce Sözlük’e girdi

Türkiye’de sokakta yenen en ucuz ve en sevilen şeylerin başında gelen ‘simit’ Oxford İngilizce Sözlük’e (Oxford English Dictionary) girdi.

Fotoğraf: DHA

Sözlükle ilgili bilgi ve gelişmelerin aktarıldığı internet sitesinde ‘simit’, ‘Türkiye menşeili, genellikle pekmeze batırılan ve susam tohumlarıyla kaplanan bir tür ekmek’ olarak tanımlandı.

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Farklı kategorilerde, genellikle farklı kültürlerden sözlüğe giren kelimelerin sıralandığı yazıda simitin yanı sıra Hawaii’de tüketilen, pirinç üzerinde servis edilen marine edilmiş çiğ balık ‘poke’ ve ABD’nin sevilen salataları ‘Cobb Salad’ ve ‘wedge salad’ da yer aldı.

Almanya’da ağırlıklı olarak kahvaltıda tüketilen domuz eti ve yulaf unu içeren sosis türü ‘goetta’ ve Britanya’nın ünlü ‘marmite’ı (maya özütü) de sözlüğe girdi.