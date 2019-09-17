Şimdiye kadarki en büyük nötron yıldızı bulundu: Fiziğin sınırlarını zorluyor

Gökbilimciler, şimdiye kadarki en büyük nötron yıldızı keşfettiler. Bilim insanları, “Bu keşif öncesinde, böyle bir yıldızın var olmasının fiziki koşullarda mümkün olmayacağını düşünürdük” diyerek yıldızın, fizik kurallarının sınırlarını zorladığının altını çizdi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

CNN International’in haberine göre, ‘J0740+6620’ adı verilen nötron yıldızı dünyanın kütlesinin 333 bin kat, güneşin ise 2.17 kat büyüklüğünde. Ancak yıldız sadece 24 kilometre genişliğinde ve dünyaya 4 bin 600 ışık yılı uzakta. Bu, kompakt bir nesnenin bir kara deliğe dönüşmeden önce ne kadar kütle içerebileceğini örnekliyor.

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ABD’nin Virginia eyaletindeki, ‘Green Bank’ teleskopu ile keşfedilen nötron yıldızı ile ilgili, araştırmayı yürüten profesör Maura McLaughlin, ‘nötron yıldızının yerçekimi dalgaları ile ilgili araştırma ve gözlem yapılırken’ keşfedildiğini ifade etti.

Yarıçapları itibariyle evrenin en küçükleri olarak nitelendirilen nötron yıldızları, süpernova patlamasından sonra kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşuyor.