Şimdilik kapanmayan Beyoğlu Sineması, maddi desteği ‘sadakat kartı’yla arayacak

Mali sıkıntılar nedeniyle kapanacağını duyuran ancak kamuoyunun da desteğiyle bir süre daha devam etme kararı alan Beyoğlu Sineması, sinemaseverlerden aradığı maddi desteği ‘sadakat kartı’yla bulmayı planlıyor.

2013 yılında da benzer sebeplerle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Beyoğlu Sineması, bağımsız film dağıtıcısı M3 Film’in Kariyo ve Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Başka Sinema’ platformunun desteğiyle varlığını sürdürmeye devam etmişti.

Ancak mali sıkıntıları aşamadığını ifade eden sinema bugün 30 Haziran’da kapanacağını duyurmuştu.

Sinema yazarı Cem Altınsaray’ın girişimleriyle sinemayı borçlarından kurtarmak üzere bir finansal destek kampanyası başlatılmıştı. Altınsaray’ın sinema yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonucunda, kapanma sürecinin şimdilik durdurulduğu açıklanmıştı.

Cumhuriyet’ten Emrah Kolukısa’ya konuşanAltınsaray, “Orta ve uzun vadede neler yapılabileceği üzerine kafa patlattık ve projelerimizi film şirketlerine anlattık. Özellikle kısa vadede bize acil para akışı gerektiği için buna yönelik özel bir proje sunduk ve onları ikna ettik. Temmuz için de film vermeyi kabul ettiler, yani sinema kapanmıyor” dedi.

İlk günden bu yana sinemaseverlerin yoğun destek mesajlarıyla karşılaştıklarını aktaran Altınsaray, oluşturdukları projeyi anlattı:

Altınsaray sözlerini şöyle bitirdi: “Sadakat kartı. Dört farklı kategorinin olacağı bu kartları insanlar gelir durumlarına göre tercih edecekler ve aslında önceden ödeme yaparak istedikleri gibi film izleme olanağına sahip olacaklar. Bunun da ayrıntılarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”