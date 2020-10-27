Şimdilik etki sınırlı: Fransa’ya boykot çağrıları hangi ürünleri etkiler?

Müslümanların Fransız mallarına boykot çağrılarından şu ana kadar sınırlı sayıda Fransız ürünü etkilendi.

Fotoğraf: Reuters

Fransa’da Muhammed peygamberin resimlerinin gösterilmesi sonucu birçok ülkede Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un Müslümanlara karşı tavrını gerekçe göstererek Fransız ürünlerinin boykot edilmesini istemişti. Erdoğan ayrıca Macron’un zihinsel tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

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Reuters, Müslüman çoğunluğun yaşadığı ülkelerde bulunan Fransız ürünleri ve sektörlerinden bazılarını listeleyerek şu ana kadar bunlardan herhangi birinin boykottan etkilendiğine dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

İncelenen sektörler söyle:

Tahıl

Fransız tarım sektörü kuruluşu ANIA’ya göre, ülkenin ihracatının yüzde 3’ü Ortadoğu’ya yapılıyor. Bunun büyük bölümünü tahıl ürünleri oluşturuyor.

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Fransız tarım bakanlığının verilerine göre, Cezayir, Fransa’nın tarım ürünlerinde 10. büyük ihraç pazarı konumunda. Fransa’nın 2019 yılında Cezayir’e yaptığı ihracatın büyüklüğü yaklaşık 1.4 milyar avro.

Muhammed peygamberin karikatürlerinin yayımlanmasını kınayan müslüman ülkelerden biri olan Fas ise Fransa’nın en büyük 17. tarım ürünleri ihracat pazarını oluşturuyor. Fransa, geçen yıl Fas’a 700 milyon avro büyüklüğünde tarım ürünü ihraç etti.

ANIA’ya göre, Fransa dışişleri bakanlığındaki ticaret departmanı, tarım sektörü temsilcileriyle birlikte hareket etmek için bir kriz merkezi kurdu.

Süpermarket zincirleri

Suudi Arabistan’da boykot çağrılarının hedefinde olan şirketlerden biri de Carrefour market zinciriydi. Tüketicilerin Carrefour mağazalarına gitmemesi için düzenlenen boykot kampanyası Suudi sosyal medyasında hafta sonunda geniş yankı uyandırdı.

Fransız perakende marketler zinciri Carrefour’un, Ortadoğu ve güney Asya’nın pek çok noktasında iş ortaklarıyla imtiyaz hakkı (franchising) anlaşmaları bulunuyor. Bir şirket, Carrefour’un Pakistan, Lübnan ve Bahreyn’deki imtiyaz hakkına sahipken, diğer şirket ise Fas’ta bu hakka sahip.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki iki adet Carrefour şubesini ziyaret eden Reuters muhabirleri, mağazaların her zamanki yoğunluğunda olduğunu gözlemledi.

Enerji

Fransız enerji devi Total’in birçok Müslüman ülkede faaliyetleri bulunuyor. Pakistan, Türkiye ve Bangladeş gibi karikatür meselesinden ötürü Fransa’ya en çok tepki gösteren bazı ülkelerde Total şirketi çoğunlukla petrokimya ve petrol ürünlerinin satışına odaklanmış durumda. Ayrıca Total’in Suudi Arabistan ve diğer Körfez Arap ülkelerinde petrol keşif, üretim ve rafineri yatırımları bulunuyor.

Moda ve lüks tüketim

Reuters’ın pazar günü Kuveyt’in başkenti Kuveyt şehrinde gittiği bir mağazada Fransız kozmetik şirketi L’Oreal tarafından üretilmiş olan kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin raflardan kaldırılmış olduğu görüldü. Bu mağaza, Fransız mallarının satışını durdurma kararı alan bir kooperatif birliğine bağlı yaklaşık 70 satış mağazasından biriydi.

Fakat L’Oreal şirketinin maruz kaldığı risk sınırlı oldu. Afrika pazarıyla birlikte Ortadoğu, L’Oreal’in gelirlerinin yalnızca yüzde 2’lik küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Louis Vuitton ya da Chanel gibi tanınmış markaların Suudi Arabistan ve Dubai’nin de dahil olduğu Ortadoğu ülkelerinde mağazaları bulunuyor. Fakat varlıklı Ortadoğulu müşterilerin lüks ürünleri yurt dışındaki seyahatler sırasında satın almaya yatkın oldukları biliniyor.

Savunma ve havacılık

Fransa, dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri. Fransız silah şirketi Thales, birçok Müslüman ülkeye silah, havacılık teknolojisi ve toplu taşıma sistemleri satıyor.

Şirketin internet sitesindeki bilgiye göre müşterilerin arasında Suudi Arabistan, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Mısır ve Katar ise Fransız havacılık şirketi Dassault’un Rafale askeri jetlerini sipariş etmişlerdi.

Otomotiv

Fransız otomobil üreticisi Renault, en büyük sekizinci pazarı olan Türkiye’de bu yılın ilk altı ayında 49 bin 131 araç sattı.

Citroen ve Peugeot gibi markaların sahibi PSA ise son çeyrek bilançosunda dünya genelindeki zorlu piyasa koşullarına rağmen Türkiye pazarındaki satışların artmakta olduğunu açıklamıştı.