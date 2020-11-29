Şimdi Wimbledon düşünsün: Yeni çılgın proje İstanbul’u tenis üssü yapmak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İstanbul’umuzu bir tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var” dedi.

Bakan, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen tenis turnuvasının ödül töreninin ardından şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde İstinye’deki tenis tesislerimizi yenileyerek tekrar hizmete açtık. Yeni tenisçiler yetiştirmek, bizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek gençlerimizin elinden tutmak adına çabamız, gayretimiz devam edecek. Sporla, kültürle, sanatla, ilimle yoğrulmuş gençlerimizle inanıyorum ki yarınlar çok daha güçlü, aydınlık olacak.”