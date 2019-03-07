Şimdi hapı yuttu! Hakimin odasında ‘hap’ düşüren hükümlü tutuklandı

Ankara adliyesinde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşüren hükümlü tutuklandı.
Cezasının son bölümünü Ankara Açık Cezaevi’nde geçiren ve denetimli serbestlikten yararlanıp iş yurtlarında görevlendirilen hükümlü Serkan A. Ankara adliyesinde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.
Hakimin şikayeti üzerine Serkan A.’yı takip eden polis, hükümlünün, adliyenin tuvaletlerinden birinde çok miktarda uyuşturucuyu sakladığını belirledi.
Gözaltına alınan Serkan A. savcılık sorgusunun ardından Ankara 7’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.