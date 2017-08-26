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Şimdi de Eskişehir: Atatürk heykeline yeşil sprey boyayla zarar veren kişi gözaltında

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Eskişehir’de dün açılışı yapılan Atatürk heykelinin kaidesine sprey boyayla zarar verildi.

Fotoğraflar: DHA

Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet binasının önündeki alanda dün Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Rahmi Atalay tarafından yapılan 2,5 metrelik Atatürk heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

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Heykelin kaidesine de “Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” yazılı bir plaka konuldu.

Yeşil boyayla çizdi

Heykelin bulunduğu alana gelen 50 yaşındaki O.M., elindeki yeşil renkli sprey boyayla sözlerin üzerine çarpı işareti çizdi.

Özel güvenlik tarafından yakalanan O.M., polis ekiplerine teslim edildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen saldırganın sorgusu sürüyor.

Öte yandan belediye ekipleri kaideyi beyaz bir örtüyle kapattı.

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