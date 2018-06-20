Şimdi de Bursa: Cadde üzerinde dört ayağı kesilmiş ölü kedi yavrusu bulundu

Sakarya’da dört ayağı kesilmiş köpek yavrusunun ardından Bursa’da da ayakları kesilmiş ölü yavru kedi bulundu.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde geçen günlerde patileri ve kuyruğu kesik halde bulunan bir aylık yavru köpek, ilk müdahelenin ardından İstanbul’a götürülmüştü. Köpek, ameliyata alınacağı gün ölmüştü.

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DHA’nın haberine göre Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde dört ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu. Vatan Caddesi’nde kaldırım üzerinde dört ayağı kesilmiş yavru kedi olduğu fark eden vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Yavru kedi, belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırılarak hekimliğe götürüldü.

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Veterinerlik ekipleri, bir aylık olduğu tahmin edilen yavru kedinin dört ayağının kesildiğini tespit etti.

Polis, kediyi öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.