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Yaramazlara biraz batar!

Şimdi de Britanya Irak’taki askerleri için ‘İran kaynaklı’ tehdit seviyesini yükseltti

ABD ve İran arasındaki ‘nükleer gerilim’ tırmanmaya devam ediyor. ABD, Almanya ve Hollanda’nın ardından Britanya da Irak topraklarındaki İngiliz askeri birlikleri için tehdit seviyesini yükselttiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

The Guardian’da yer alan habere göre İran kaynaklı’ güvenlik risklerinin artması üzerine bu karar alındı. Ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’daki İngiliz personel ve ailelerinin de alarm durumunda olduğu belirtiliyor.

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Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada hem İngiliz hem de koalisyon güçlerinin bir dizi tehditle karşı karşıya olduğu vurgulanırken, bölgedeki personel ve varlıkların düzenli olarak gözden geçirildiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “ABD’nin gerilimi tırmandırmasını kabul edilemez ve lüzumsuz buluyoruz. Çok taraflı bir anlaşmaya tek taraflı müdahale edilemez” dedi.

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