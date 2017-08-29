Şimdi de Balıkesir: 165 MHP’li, partiden ayrılıp Akşener’e katıldı

Balıkesir’de MHP üyesi 165 kişi partiden istifa ederek eski vekil Meral Akşener’e katıldı.

Havran ilçesinde istifa edenlerin arasında beş dönem ilçe başkanlığı yaptıktan sonra görevden alınan Mehmet Saraçoğlu, eski ilçe belediye başkanı Levent Gökalp ile MHP’li eski ilçe başkanları da var.

Reklam

İstifa eden 165 partili, dilekçelerini imzaladı.

Eski MHP’liler, partilerinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in siyasi çizgisini terk ettiğini, parti içi demokrasiyi rafa kaldırdığını, kendisine oy verenleri temsil yeteneğini kaybettiğini öne sürdü.

İstifa edenler, Akşener’in yeni partisine katıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu yılın ocak ayında açıkladığı rakamlara göre MHP’nin 440 bin 169 üyesi var.

Akşener’in partisi

Eski vekil Meral Akşener’in ekim ayı ortasında kurulacağını ilan ettiği partinin ‘milliyetçi muhafazakar’ ve ‘Atatürkçü’ olacağı açıklanmıştı.

Yeni kurulacak partiye MHP’nin etkili isimlerinden Yusuf Halaçoğlu ve Koray Aydın gibi isimler de destek verirken, Akşener’in 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı duyurulmuştu.

Parti adınınsa ‘Merkez Demokrat Parti’ olması bekleniyor.