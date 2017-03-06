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Şimdi Avrupa düşünsün: Bahçeli, Erdoğan’a eşlik etmeye hazır

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dilerse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Avrupa’ya gidebileceğini söyledi.

Arşiv fotoğrafı: Reuters

Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’daki toplantılarının iptal edilmesinin ardından, “Zannediyorlar ki Erdoğan, Almanya’ya gelecekti. Ben istersem gelirim. Ve kapıdan da sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım” demişti.

Erdoğan’a destek, ‘referandum ortağı’ Bahçeli’den geldi.

‘Avrupa’ya ben de gelirim’

Habertürk’ten Aysun Torun’a konuşan Bahçeli, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin sayın cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk’ün yaşadığı Avrupa’yla ilgili olarak ‘Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım’ demiştir. Sayın cumhurbaşkanı eğer Avrupa’ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP genel başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa’ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa’da yeni bir ‘Türk ruhu’nu ortaya koymak üzere sayın cumhurbaşkanıyla birlikteyim.”

Almanya’yla referandum gerilimi

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik düzenleyeceği referandum toplantısının, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle belediye tarafından iptal edilmesiyle başlamıştı.

Bunu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ülkede iki farklı toplantısına izin verilmemesi izlemişti.

Almanya haricinde, Hollanda ve Avusturya hükümetleri de AKP’lilerin referandum mitingi düzenlemesine karşı.

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