‘SIM kart ikizlemi’ denen yöntemle, başkalarının hesaplarından 3 milyon lira çekmişler

Denizli merkezli operasyonda, ‘SIM kart ikizlemi’ olarak adlandırılan yöntemle, başkalarına ait hesaplardan 3 milyon lira çektikleri iddia edilen yedi şüpheliden beşi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka hesabından 150 bin lira çekildiğini belirten bir kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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Zanlıların, dolandırmak istedikleri kişilere ait bilgilerle sahte kimlik düzenleyerek bu şahısların cep telefonlarına ait SIM kartlarını yeniledikleri ve bu sayede eriştikleri banka hesaplarından yüklü miktarda para çektikleri tespit edildi.

İstanbul’da ikamet eden zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Furkan D., Enes D., Melih A, Turgut A. ve Cemil G. tutuklandı. İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.