Silvan’da PKK’lılarla çatışma: Bir korucu hayatını kaybetti

Diyarbakır’da PKK’lılarla çıkan çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre çatışma bugün Silvan ilçesindeki Baraj üs bölgesinde meydana geldi.

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Çatışmada bir korucu hayatını kaybetti, bir korucu da yaralandı.