Silvan’da PKK’lılarla çatışma: Bir korucu hayatını kaybetti

Diyarbakır’da PKK’lılarla çıkan çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre çatışma bugün Silvan ilçesindeki Baraj üs bölgesinde meydana geldi.
Çatışmada bir korucu hayatını kaybetti, bir korucu da yaralandı.
Yaramazlara biraz batar!
Diyarbakır’da PKK’lılarla çıkan çatışmada bir korucu hayatını kaybetti.
DHA’nın haberine göre çatışma bugün Silvan ilçesindeki Baraj üs bölgesinde meydana geldi.
Çatışmada bir korucu hayatını kaybetti, bir korucu da yaralandı.
Son başbakan Binali Yıldırım, üçüncü tur oylama sonucunda Meclis’in yeni başkanı oldu.
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sürecindeki ‘apolet krizi’yle ilgili “Çok uzattım” derken, yeni parti kurmayacağını ve İstanbul’un belediye başkanlığına aday olmayı düşünmediğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Tekirdağ’da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili raporunu hazırladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) talip olduğu Zonguldak’ta SİT alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ndeki arazi vakfa verildi.
Seçimden sonra CHP’yle ‘millet ittifakı’nı bitiren İYİ Parti, ‘kendi dilleri’ni belirleyeceklerini bildirdi.