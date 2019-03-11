Silvan kayyumu milyonluk kredi çekip belediye taşınmazlarını bedelsiz devretti!

Diyarbakır’ın Silvan belediyesi kayyumu Adem Çelik seçimlere kısa bir süre kala belediye adına milyonluk kredi çekip mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları bedelsiz olarak 25 seneliğine devretti.

Kaynak: Silvan Belediyesi

Mezopotamya Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’in haberine göre kayyum Çelik başkanlığında yapılan toplantıda bankalardan 1 milyon lira kredi çekilmesine ve belediyeye ait ek hizmet binası ve bir tesisin 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesine karar verildi.

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4 Mart’ta yapılan toplantıda eş başkanları görevden alınan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) belediye meclis üyeleri yerine Diyarbakır valiliği ve Silvan kaymakamlığından atanan üyeler yer aldı.

Seçimlere 20 gün kala alınan oybirliğiyle alınan karar gereği 1 milyonluk liralık kredinin yanısıra, Kale Mahallesi’ndeki aile destek merkezi olarak kullanılan belediyeye ait ek hizmet binası ve kapatılan MEYA Kadın Merkezi’ne ait olan Ortaçeşme mevkiindeki tesis 25 yıl süreyle ilçe milli eğitim müdürlüğüne bedelsiz olarak verildi.