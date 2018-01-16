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Yaramazlara biraz batar!

Silüeti bozup Erdoğan’ı arkadaşına ‘küstüren’ 16/9’a mahkemeden onay

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İstanbul’un silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışılan 16/9 kulelerine ilişkin mahkemeden karar çıktı. Mahkeme kulelerin imar planının geçerli olduğuna hükmetti.

Sözcü’nün haberine göre tartışmalarına neden olan 16/9 konutlarıyla ilgili Astay Yapı projenin onaylandığı bildirildi.

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Büyükşehir ve Zeytinburnu belediyeleri aleyhine açılan ve 2011 yılından bu yana devam eden adli süreç sonunda, İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, mevzuat, tasdikli planlar ve tasdikli avan proje onayı çerçevesinde, Aralık 2009 tarihinde verilen yapı ruhsatının ve imar planının kesin ve nihai olarak geçerli olduğuna karar verdi.

16/9 kuleleri, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un silüetini bozduğu için tepkisini göstermişti.

Erdoğan, kuleleri yaptıran Astay İnşaat’ın sahibi, imam hatipten arkadaşı Mesut Toprak’la ilgili, “Zeytinburnu’nda tartışma konusu olan o binaların sahibiyle konuştum. Traşlayın dedim, özellikle rica ettim. Çok da yakından tanıdığım biri. Yapacaklarını beklerken, hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım, beş yıldır konuşmuyorum” demişti.

Dahası yerel mahkeme kulelerin tarihi silüetini bozan kısmının yıkılmasına karar vermiş, Danıştay da karara yönelik itirazı reddetmişti. Böylece büyükşehir belediyesine kuleleri ‘traşlamak’tan başka seçenek kalmamıştı. Ancak belediye herhangi bir adım atmamıştı.

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