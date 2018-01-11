Silopi’de tek Süryani kalmıştı, o da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklandı

Silopi’nin Görümlü (Herbole) beldesinde yaşayan tek Süryani Petros Karatay ‘örgüt üyesi olduğu’ suçlamasıyla tutuklandı.

Karatay’ın 1990’lı yıllarda baskılardan dolayı göç etmek zorunda kaldığı, 2013 yılında başlatılan ‘çözüm süreci’ döneminde geri dönüş yaptığı belirtildi.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, dün sabah saatlerinde askerler tarafından evine yapılan baskında gözaltına alınan Karatay, gizli tanık beyanları, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ve kendisine ait olduğu ileri sürülen bazı notlardan ötürü suçlanıyor.

Silopi emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Karatay, savcılık ifadesi alındıktan sonra ‘örgüt üyesi olduğu’ gerekçesiyle tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemede aynı gerekçeyle tutuklanan Karatay, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Karatay geçtiğimiz aylarda benzer gerekçeyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.