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Yaramazlara biraz batar!

Silopi’de minibüsün geçişi sırasında patlama: Biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir grup öğrenciyi piknik alanına bıraktıktan sonra dönüşe geçen minibüsün geçişi sırasında PKK’lılar tarafından yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Patlamada, minibüs sürücüsü Servet Bilen (23) ile yanındaki kardeşi Diyar Bilen (13) hayatını kaybetti.

SIRNAK'IN SILOPI ILCESINDE BIR GRUP OGRENCIYI PIKNIK ALANINA BIRAKTIKTAN SONRA DONUSE GECEN MINIBUSUN GECISI SIRASINDA PKK'LI TERORISTLER TARAFINDAN YOLA TUZAKLANAN PATLAYICI INFILAK ETTI. PATLAMADA, SURUCUSU SERVET BILEN (23) ILE YANINDAKI KARDESI DIYAR BILEN (13) HAYATINI KAYBETTI. FOTO: MEHMET SELIM YALCIN/SIRNAK,(DHA)

Silopi’den aldığı öğrencileri, minibüsle piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyüne bırakan Bilen ilçeye dönerken 73 D 2001 plakalı aracı yola konulan patlayıcı nedeniyle infilak etti.

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Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi, operasyon başlatıldı.

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