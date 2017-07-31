Silopi’de iki çocuk panzer altında kalmıştı: İki polise 15 yıla kadar hapis istendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerine giren panzerin altında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin katil zanlısı iki polis hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. Polisler 2 yıldan 15’er yıla kadar hapisle yargılanacak.

Dihaber’in aktardığına göre, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Mayıs gecesi yedi yaşındaki Muhammed ve altı yaşındaki Furkan’ın ölümüyle ilgili zırhlı aracın sürücüsü tutuklu polis Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkındaki iddianameyi tamamladı.

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Cizre 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede şüpheli polisler hakkında, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istendi.

İddianamede, olayın nasıl yaşandığına dair ayrıntılar da yer aldı.

Zırhlı aracın devriye görevi ardından saat 00.29’da MHP ilçe binasının önüne gelerek farı sönük ve durur vaziyette bekledikten yaklaşık bir dakika sonra rampa aşağı hareket etmeye başladığı belirtildi.

Aracın aşağıya doğru hareket etmesi üzerine zırhlı aracın sürücüsü Yeğit’in aracı çalıştırmak için uğraştığı ve sonunda Mesut Yıldırım’a ait tek katlı betonarme evin salon kısmına çarptığı ifade edildi.

İkisinin de başında ezikler varmış

İddianamede, çarpmanın ardından çocukların polis ve mahalleliler tarafından hastaneye kaldırıldığı anlatılırken Muhammed Yıldırım’ın hastaneye yetiştirildiğinde kalp atışlarının olduğu ancak 2 dakika sonra kalbinin durduğu kaydedildi.

Çocukların otopsilerinde ikisinin de kafatasında ezik ve kırılmalar olduğu belirtildi. Buna göre Furkan’ın başında 12 cm, Muhammed’in başında 20 cm uzunluğunda kafatası kırığı vardı. İki kardeşin de ‘yaşamsal beyin merkezlerinin tahribatı’ nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Tecrübeli olsa önlenebilirmiş

İddianamede, bilirkişi raporuna da yer verildi. Buna göre, aracın fren sistemi bozuk değildi, ancak fren sisteminin devreye girmesi için ana güç kaynağının açık olması gerekiyordu.

Aracın en son 20 Aralık 2016 tarihinde Diyarbakır’da yapılan bakımının bir sonraki bakım tarihinin ise 20 Aralık 2017 olduğu, araç üzerinde başka bir arızaya rastlanmadığı vurgulandı.

Bilirkişi, kazayı yapan polisin ‘motorlu araç sürücü sertifikası’nın bulunmadığını belirterek, araçla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için kazanın geliştiğini belirtti.

Kazanın oluşumunda idarenin ve araç sürücüsünün eşit ve aynı derecede kusurlu bulunduğu aktarıldı. Makine bilirkişi raporunda da personelin tecrübeli olması durumunda aracın ani bir frenle durdurulabileceği vurgulandı.

Polisin bazı tanıkların iddiasının aksine, kan tahlillerine göre olay sırasında alkollü olmadığı da kaydedildi.

Amiri de suçlanıyor

İddianamede şüpheli Yeğit’in yaklaşık sekiz aydır panzer türü zırhlı araçları kullandığı da hatırlatıldı. Bu nedenle Yeğit’i görevlendiren amiri Murat Maden de dikkat ve özen göstermediği gerekçesiyle ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’la suçlandı.