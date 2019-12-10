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Yaramazlara biraz batar!

Şili’ye ait, 38 kişiyi taşıyan askeri uçak kayboldu

Şili Hava Kuvvetleri, 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın Antarktika’ya doğru yol alırken kaybolduğunu açıkladı.

Fotoğraf: BBC (arşiv)

Açıklamaya göre ‘C-130 Hercules’ tipi uçakla iletişim, Punta Arenas kentinden havalandıktan bir saat sonra kesildi. 17 mürettebat 21 yolcu taşıyan uçak için arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Uçaktakiler, Şili’nin 1.2 milyon kilometrekaresini kontrol altında tuttuğu Antarktika’ya lojistik destek götürmek üzere yola çıkmıştı.

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İmdat sinyali vermeyen uçağın yakıtı kalmadığı için iniş yapmak zorunda kalmış olabileceği belirtildi.

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