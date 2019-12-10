Şili’ye ait, 38 kişiyi taşıyan askeri uçak kayboldu

Şili Hava Kuvvetleri, 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın Antarktika’ya doğru yol alırken kaybolduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre ‘C-130 Hercules’ tipi uçakla iletişim, Punta Arenas kentinden havalandıktan bir saat sonra kesildi. 17 mürettebat 21 yolcu taşıyan uçak için arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Uçaktakiler, Şili’nin 1.2 milyon kilometrekaresini kontrol altında tuttuğu Antarktika’ya lojistik destek götürmek üzere yola çıkmıştı.
İmdat sinyali vermeyen uçağın yakıtı kalmadığı için iniş yapmak zorunda kalmış olabileceği belirtildi.